La biblioteca è chiusa per l’emergenza Covid, ma visto che praticamente tutti, ormai, utilizzano internet, ecco che l’attività didattica e non solo della Biblioteca, si è spostata sull’apposito canale Youtube.

Tanti sono gli appuntamenti che potete trovare collegandovi al sito https://www.youtube.com/channel/UC19fjhz0DuJNPVc_nBXyH3A ma uno davvero importante sarà in programma Venerdì 20 novembre, dove, in occasione di due importanti ricorrenze, la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e la Giornata Nazionale degli Alberi, la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” di Tortona, nel pomeriggio, trasmetterà sul suo canale YouTube laboratori per i bambini dedicati a Maria Montessori e al suo metodo educativo.

Non mancate!