Si chiamava Giuseppe Silipo, aveva 54 anni ed è deceduto ieri per Covid presso l’ospedale dove era ricoverato. Dal 2008 era attivista del Movimento Cinquestelle di Tortona. Giuseppe era sposato con Antonella Cammarata ma la coppia non aveva figli.

A parte la notizia del decesso che abbiamo appreso direttamente da altre fonti, tutto quello che leggerete in questo articolo, comprese le immagini, però, non sono frutto del giornale, ma di post pubblici apparsi sui vari Social.

Lo scriviamo perché, purtroppo, non pochi colleghi amano implicitamente spacciare per proprie cose pubbliche “prese” da Facebook o da altri Social mentre in momento tristi come questo crediamo sia più corretto dare il giusto senso alle cose senza appropriarsi di testi e immagini che non sono le nostre.

Giuseppe Silipo era molto conosciuto a Tortona e non soltanto perché attivista dei “Grillini” e candidato ad un posto di consigliere comunale alle ultime elenzioni amministrative . da giovane infatti aveva lavorato per diverso tempo al Bar Derthona poi come dipendente presso la ditta Boggio Sola utensili.

Era una persona molto stimata, come ricorda anche Fabrizio Dellacà: “In questi momenti – scrive sul suo profilo Fabecook – le parole sono sempre superflue, ma quando stamane (ieri -ndr) ho saputo che ieri notte sei volato in cielo ho pianto. Eri uno degli uomini più onesti, generosi, appassionati e buoni che io abbia mai conosciuto.Il mostro COVID ha avuto vita facile con te: eri debole per il trapianto ed il tuo fisico, già provato, non ha retto l’intubamento. Il tuo pensiero, anche prima di entrare in terapia intensiva, non è mai stato rivolto a te stesso, anche se avevi paura. Tu eri preoccupato per la tua mamma e per Antonella. Questa tua delicatezza ci ha dato un grande insegnamento: hai pensato sempre agli altri prima che a te stesso. Ora sei in pace, col tuo amico fraterno David, ma mancherai a noi, alla tua comunità, alla tua famiglia. Un forte abbraccio alla tua mamma e ad Antonella. Vola alto Frank.”

“Conoscevo Giuseppe da oltre 30 anni – scrive Massimiliano Cornaglia – lavoravamo assieme da Boggio Sola! Un patatone, un buono sempre disposto ad aiutarti! Sono affranto da questa mancanza!”

“Nooooo che brutta notizia – scrive Gisella Coppola – Mi dispiace tantissimo. Non ho parole… Giuseppe eri una persona speciale”

“L’ho incontrato all’ultimo controllo in ospedale – scrive Monica Caschetto – ci siamo scambiati due parole veloci per la fretta…un come stai e un ci vediamo…non pensavo fosse l’ultima volta. Mi dispiace tanto”

“Il suo sguardo e la sua bontà rimane impressa fortemente in noi anche se chi come come lo ha conosciuto solo per motivi di lavoro – commenta Giorgio Carlino – Giuseppe di certo lascia un grande segno nei nostri cuori. Arrivederci in quella unica luce”

Commovente, invece l’ultimo saluto della moglie Antonella Cammarata: “Oggi – scrive sul suo profilo – mi avresti regalato, una giornata speciale, invece sono qui ad immaginare i tuoi occhi, i tuoi abbracci, i tuoi sorrisi…quello che mi rimane e’ l’ impronta nel cuore, la tua testa sul mio petto e la tua musica per sempre! Imperterrito “testardo” ma autentico e combattivo! Fammi arrivare sempre la tua dolcezza da lassù…accompagnerà ogni istante della mia vita!”

Oltre alla moglie Antonella, Giuseppe Silipo lascia la mamma Tina. Il Rosario si terrà questa sera, domenica 22 novembre alle 19 in Duomo mentre il funerale domani pomeriggio, lunedì 23 novembre alle 15,30 sempre in Duomo.