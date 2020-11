C’è tempo fino al 23 novembre per richiedere i contributi comunali sulla tariffa rifiuti corrispettivo gestita da Econet anno 2020 per le attività economiche più colpite dall’emergenza sanitaria.

È possibile fare richiesta per i soggetti titolari di attività industriali, artigianali, commerciali e professionali sul sito del Comune di Acqui Terme .

L’agevolazione viene concessa, a seguito di istruttoria comunale, alle utenze non domestiche con sede operativa nel Comune di Acqui Terme, assoggettate alla TARIP nel 2020, che nel corso dell’anno abbiano subito la chiusura dell’attività a seguito di provvedimenti ministeriali o regionali e, pertanto, abbiano usufruito in maniera ridotta del servizio di raccolta rifiuti.

Il contributo andrà a ridurre la bolletta di conguaglio TARIP anno 2020, emessa da Econet.

Per accedere alle agevolazioni, è necessario che i soggetti siano in regola con il versamento dei tributi comunali nonché della TARIP 2019 alla data di presentazione della domanda, oppure abbiano in corso un piano di rateizzazione per cui risultino essere in regola con i pagamenti.