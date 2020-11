Cosa sarebbe successo se un un abitante del palazzo non si fosse accorto, alle 21,30 di ieri sera, che la scala interna del condominio si stava saturando di metano a causa di una fuga di gas dando l’allarme e chiamando i Vigili del fuoco?

E se qualcuno al mattino presto fosse uscito sul pianerottolo accendendo la luce senza accorgersi dalla gran quantità di gas he nel frattempo avrebbe saturato l’ambiente?

Le risposto sono facili da immagina e con ogni probabilità, adesso a Tprtona sarebbe anche arrivati i TG nazionali.

Per fortuna, niente di tutto questo è successo, ma la tragedia è stata davvero sfiorata, visto che anche i pompieri hanno confermato la pericolosità della situazione che avrebbe potuto verificarsi.

E’ accaduto ieri sera, poco dopo le 21,30 in un palazzo di due piani alla fine di Corso Don Orione a Tortona, nei pressi della rotonda sulla statale per Genova nella zona che vedete in alto nella foto.

Un abitante sente uno strano odore che individua in maniera inconfondibile come gas metano e dà subito subito l’allarme. Sul posto arriva la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona che non hanno dubbi: si tratta effettivamente di una fuga di gas metano proveniente da una perdita nell’impianto.

Vengono chiamati i tecnici del gas e insieme si individua la perdita e in circa due ore tutto viene risolto.

Alla fine, l’intervento viene classificato quasi “di routine” ma se non fosse stato per la persona che si è accorta preventivamente di quello che stava succedendo probabilmente, oggi, avremmo scritto un altro articolo.