Buonasera Direttore,

sono una vostra lettrice, volevo semplicemente fare una segnalazione per quanto riguarda il mondo del commercio.

Sono una dipendente del centro XXXXX di Tortona, attualmente chiuso perché non vende generi di prima necessità, ma, mi chiedo come mai gli altri centri, di Tortona che vendono la nostra stessa merce sono aperti non fanno come i negozi cinesi che hanno transennato tutto ciò che non viene considerato essenziale?

Mi sbaglio o anche loro fanno parte della zona rossa?

Oppure ne sono esenti perché fanno parte di qualcos’altro?

MI domando allora perché noi siamo chiusi?

Perché facciamo vendita al dettaglio? Cavolate!

Non è giusto, non sanno più cosa fare! Intanto noi siamo in cassa integrazione.

Che ci diano una spiegazione valida a questa assurdità. NOI DOVREMMO POTER LAVORARE COME GLI ALTRI,ABBIAMO TUTTI GLI STESSI DIRITTI o forse è chiedere troppo?

Lettera firmata

FOTO DI REPERTORIO