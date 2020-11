Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

In occasione della Giornata per i diritti dell’infanzia e l’adolescenza, il nido d’infanzia “Abbracciaperte” di San Bartolomeo al Mare, ha creato un momento di incontro e apertura con le famiglie, allestendo un’area dedicata dove i genitori potessero scrivere un pensiero o attaccare una foto rappresentativa di un diritto.

A San Bartolomeno Una mostra in giardino, con foto e pensieri per l’Infanzia