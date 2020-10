Jazzal 2020 – Venerdì 2 ottobre 2020 ore 21

Teatro Parvum, via Mazzini 85, Alessandria

In collaborazione con Piemonte dal Vivo e con Piemonte Jazz

Nell’ambito di Torino jazz Festival Piemonte

JUST FRIENDS QUARTET

Giampaolo Casati – tromba

Emanuele Sartoris – pianoforte

Dino Cerruti – contrabbasso

Leonardo Saracino – batteria

Il “Just Friends Quartet” nasce nel 2018 all’interno dei seminari estivi svolti in questi anni presso il comune di Paroldo. In questo periodo la formazione si è esibita in situazioni di svariata natura, spesso ospitando altri musicisti e proponendo repertori di generi diversi pur mantenendo le peculiarità del quartetto.

Giampaolo Casati, trombettista genovese, vanta collaborazioni nazionali ed internazionali con moltissimi musicisti. Ha suonato in diversi festivals in Europa ,Asia e Usa. Attualmente è docente di jazz presso il conservatorio di Alessandria.

Emanuele Sartoris è ormai da quattro anni consecutivi ospite stabile della trasmissione televisiva “Nessun dorma” in onda su Rai 5. Pianista poliedrico spazia tra diversi generi, che interpreta sempre con grande personalità. Ha all’attivo diverse registrazioni discografiche, prevalentemente a suo nome, e conduce un importante attività compositiva.

Dino Cerruti contrabbassista di lungo corso, ha collaborato con moltissimi musicisti della scena italiana tra i quali spiccano Dado Moroni, Andrea Pozza, Antonio Marangolo e Rodolfo Cervetto. Ad oggi prosegue la sua intensa attività concertistica.

Leonardo Saracino batterista poliedrico, si forma con Ettore Fioravanti e si perfeziona poi a Umbria Jazz clinics con Peter Erskine. Per molti anni svolge un’intensa musicale con gruppi pop e jazz dell’area bolognese. Da anni si è trasferito in Liguria dove prosegue la sua attività concertistica.

In occasione del concerto del 16 ottobre la formazione proporrà un repertorio composto da brani di diversa estrazione stilistica che ben rappresenta la personalità dei quattro componenti del gruppo. Le composizioni originali che verranno presentate in questo contesto sono tratte dal repertorio di musicisti diversi, alcuni famosissimi come Carla Bley e Charlie Haden altri meno noti al grande pubblico come il pianista Mario Bellavista oltre ad alcuni originali di Sartoris e Casati.

Informazioni utili.

E’ garantita la sanificazione dei locali e il distanziamento delle poltroncine, all’ingresso è obbligatoria la mascherina fino al raggiungimento del posto.

Biglietto unico €10

I POSTI DISPONIBILI SONO GIA’ TUTTI PRENOTATI.

Per mettersi in lista d’attesa inviare una mail a alessandriajazzclub@libero.it indicando un nome di riferimento, il numero dei biglietti e un numero di telefono, se possibile sarete richiamati

Diretta streaming.

Chi non potrà partecipare al concerto avrà l’opportunità di assistere alla diretta streaming del concerto, collegandosi alle ore 21 con il link che verrà pubblicato in quel momento sulla pagina Facebook dell’Alessandria Jazz Club o del Val Bormida Experience.

“Jazzal 2019” si svolge grazie al sostegno della Fondazione Social, della Fondazione CRT, della Fondazione CR Alessandria e rientra nell’ambito del festival diffuso “Piemonte Jazz Festival” e del “Festival Identità e territori”.