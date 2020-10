Ricerca per:

I Carabinieri di Serravalle Scrivia, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà tre algerini di 28, 31 e 34 anni, residenti in Francia, responsabili di avere sottratto capi di abbigliamento del valore complessivo di circa 1.700 euro dal punto vendita “Moncler” presente all’interno del “Serravalle Designer Outlet”. Fermati dal personale di vigilanza, i tre sono stati consegnati ai Carabinieri sopraggiunti, che hanno proceduto all’identificazione e al recupero della refurtiva, immediatamente restituita al responsabile del punto vendita.