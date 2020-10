Un uomo di 57 anni si trova ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria per un incidente stradale che si è verificato verso le 19 di oggi, mercoledì 28 ottobre sulla ex statale 10 fra Tortona e Pontecurone.

L’uomo, secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Carabinieri della compagnia di Tortona si trovava alla guida della sua bicicletta elettrica, che vedete nella foto in alto, quando, per cause ancora in corso di accertamento è stato investito da un’auto condotta da T.G. 55 anni residente a Pontecurone

Il corpo dell’uomo investito, cioé W. B. che secondo i documenti rinvenuti sul posto risiede a Milano, secondo quanto emerso è caduto rovinosamente a terra dopo un volo non indifferente. Tempestivi i Soccorsi sul posto: è subito arrivata un’ambulanza del 118 con i soccorritori che hanno praticato le prime cure sul posto all’uomo e poi lo hanno caricato sull’autoambulanza e lo hanno portato all’ospedale di Alessandria dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri, quelli della stazione di Pontecurone e i militari dell’Aliquota radiomobile di Tortona per i rilievi del caso.