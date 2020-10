Ricerca per:

L’uomo è stato fermato in seguito a una lite che aveva ingaggiato con un’altra persona e, sottoposto a perquisizione personale dai carabinieri giunti sul posto, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama della lunghezza di circa 11 centimetri.

E’ accaduto nei giorni scorsi a Paderna, quando i Carabineri di Serravalle Scrivia hanno denunciato per porto abusivo di arma un 47enne di Paderna, con precedenti di polizia.

La lite con un conoscente, per futili motivi, è finita con una denuncia alla Procura della Repubblica di Alessandria.