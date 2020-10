Il gruppo giovanile di Tortona, i Lifidar, nonostante il lock down, non si sono fermati, hanno tenuto il loro canale YouTube attivo pubblicando video settimanali per ricordare la loro passione per i video che dura da 5 anni.

Dopo diversi brevi video pubblicati ogni sabato sono tornati con un progetto più lungo è importante : un cortometraggio che affronta Un argomento molto drammatico ( stalking) che ancora esiste per cercare di aiutare tutte le persone che si trovano in mezzo a questa situazione così grave e attuale .

Con questo video i Lifidar dicono basta alla violenza: la trama tratta di una ragazza adolescente che si chiama Giulia che come tutti i suoi coetanei è sportiva e socievole .durante un allenamento all’aperto inizia a sentirsi osservata , Giulia prova la stessa sensazione che provava qualche tempo prima, perché da tempo viene perseguitata da una persona a lei sconosciuta ma che le lascia regali indesiderati.

La ragazza spaventata e triste per la situazione viene aiutata da Lara la sua migliore amica che da alcuni giorni la trova strana. Il video uscirà ufficialmente per la prima volta su YouTube sabato 17 ottobre al link https://www.youtube.com/channel/UCNNPyJJdUAsd4A9GAaS1V1g