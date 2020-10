O la piattaforma ufficiale in cui vengono registrate le persone infette al Covid-19 non funziona (ma non crediamo proprio) oppure davvero Tortona sembra un’isola felice, perché se in quasi tutte le parti del mondo il numero dei nuovi infetti al Coronavirus è in costante crescita, le persone malate a Tortona, negli ultimi giorni sono diminuite del 25% passando da 8 a 6.

Risulta dai dati ufficiali diffusi dal Comune di Tortona dove sono 6 le persone residenti in città che risultano positive, mentre 27 sono in quarantena.

Buone notizie e, a questo punto punto, c’è da sperare continuino così anche se sarà quasi inevitabile un incremento con l’arrivo della brutta stagione.

Per ora però, godiamoci questa situazione, ricordando a tutti che se a Tortona la situazione-Coronavirus è decisamente ottima (e tutti sono autorizzati a toccare ferro) gran parte del merito, ovviamente è anche (e forse soprattutto) dei comportamenti virtuosi che stanno tenendo i cittadini, cioé mascherina, distanziamento sociale e lavaggio frequente della mani, per cui continuiamo così, non molliamo e andiamo avanti.

I dati di Tortona dimostrano che se le disposizioni vengono rispettate la situazione (e il virus stesso) può rimanere sotto controllo.