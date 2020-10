Dopo la chiusura delle Rsa alle visite dei parenti e conoscenti, continuano le misure preventive da parte del Comune di Acqui Terme al fine di limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Il sindaco Lorenzo Lucchini ha firmato l’ordinanza per rendere obbligatori sia la misurazione della temperatura corporea che il controllo e il contingentamento degli accessi nei supermercati acquesi di grandi dimensioni.

«Abbiamo deciso di rafforzare le precauzioni per contrastare il Covid-19 – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini – per tutelare i dipendenti e i lavoratori delle catene dei supermercati e i loro clienti. Siamo impegnati ad assicurare la salute dei cittadini, e non dobbiamo mai dimenticarci della salute di coloro che in questo momento sono sul fronte per garantire i servizi essenziali. Sono certo che la mia comunità comprenderà la necessità di applicare misure precauzionali più forti e di tutelarci maggiormente in questa fase di recrudescenza del contagio».