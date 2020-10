I Carabinieri di Serravalle Scrivia, a conclusione degli accertamenti volti all’identificazione dell’autore del reato di un indebito utilizzo di carta di credito, hanno deferito in stato di libertà un operaio spagnolo 47enne, in transito sul territorio nazionale per motivi di lavoro.

Il 31 luglio scorso, l’uomo aveva effettuato un acquisto di generi alimentari per circa 20 euro presso il supermercato “Iper Serravalle” utilizzando una carta di credito denunciata come rubata da un’italiana dell’alessandrino. A seguito dell’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza, suffragate dall’individuazione fotografica dell’individuo ripreso, il 47enne è stato identificato e denunciato.