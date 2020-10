Prestito e consultazione

Continuano il prestito take away e la consultazione on demand (1 postazione). Si accede ai locali solo indossando la mascherina e previa prenotazione via e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.tortona.al.it o telefonando al numero 0131.821.302

Consegna libri a domicilio

Il servizio è rivolto alla fascia over 60, persone disabili o con specifiche problematiche, su prenotazione via e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.tortona.al.it o telefonando al numero 0131.821.302

Il libro sarà consegnato direttamente a casa.

Apertura sale studio

Le sale studio riaprono tutti i giorni con orario 9.00-13.00 e 13.30-17.30.

I posti disponibili sono 34

E’ necessario prenotare la postazione studio via e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.tortona.al.it o telefonando al numero 0131.821.302 oppure sul sito https://sistemabibliotecariotortonese.it

Appuntamenti sul canale YouTube della biblioteca

Ogni giorno alle ore 11.00 lettura di un’opera della letteratura italiana –

Ogni giorno alle ore 16.00 lettura per i bambini/ragazzi –

Youtube della biblioteca

Bambini 0-6 anni

Iniziativa rivolta alla fascia 0-6.

Le famiglie o gli educatori possono prenotare la “Valigetta della lettura”. Si sceglie un argomento (pappa, nanna, nascita fratellino/sorellina, capricci, ciuccio, inizio scuola, ecc. ecc.), si viene in biblioteca a ritirare i libri e poi a casa si legge insieme ai bambini.

La prenotazione può essere fatta all’indirizzo biblioteca@comune.tortona.al.it o telefonando al numero 0131.821.302

