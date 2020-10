Non sappiamo come l’interessata sia venuta a conoscenza del fatto che la sua immagine seminuda e in costume da bagno fosse in bella mostra su un sito pornografico, ma di certo la vicenda apre non pochi interrogativi su quanto internet, i Social e alcuni siti porno possano creare non pochi problemi alle persone.

Ne sa qualcosa la giovane ragazza residente a Valenza che si è vista immortalata all’interno di un sito pornografico a sua insaputa.

Così ha sporto denuncia ai Carabinieri che al termine della indagini hanno deferito in stato di libertà un 36enne di Marsala per diffamazione a mezzo stampa e diffusione di dati sensibili senza il consenso dell’interessata.

L’uomo, secondo gli accertamenti effettuati dai militari nonché dalle analisi degli accessi su un noto social network, risultava avere pubblicato su un sito pornografico la fotografia in costume da bagno della denunciante, estrapolandola senza consenso dal profilo Instagram della stessa ragazza.

