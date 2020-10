In occasione della ricorrenza di Ognissanti il Comune di Tortona organizza in collaborazione con la società Autostradale, come lo scorso anno, un servizio navetta gratuito per il cimitero cittadino di via Rinarolo.

Venerdì 30 e sabato 31 ottobre sarà a disposizione un minibus da 16 posti per cinque corse (sia andata che ritorno) da corso Don Orione al cimitero, con undici fermate previste sul tragitto, a partire dalle ore 10 sino alle 17 circa; domenica 1’ e lunedì 2 novembre, le corse saranno otto (andata e ritorno) ad iniziare dalle ore 9, sempre fino alle 17 circa.

Stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria, sarà possibile occupare solo il 50% dei posti disponibili a bordo di ciascuna navetta e saranno osservati i protocolli in merito a pulizia e igienizzazione.

MODIFICHE ALLA VIABILITA’ valide fino alle ore 19 del 2 novembre

– VIA INNOCENZO QUINZIO: istituzione del senso unico di marcia con direzione consentita da Strada Com. Paghisano al Piazzale Pietro Barocelli adibito a posteggio e divieto di circolazione e sosta nel rimanente tratto;

– VIA RINAROLO: istituzione del senso unico di marcia con direzione consentita dal Piazzale Pietro Barocelli verso Via G. Di Vittorio. I conducenti in detto tratto dovranno mantenere la destra rigorosa e procedere a velocità ridotta e all’occorrenza fermarsi in presenza di pedoni; Divieto di circolazione per tutti i veicoli nel tratto compreso tra Via Emilia e Via G Di Vittorio (quest’ultimo provvedimento viene adottato per eventuali esigenze viabilistiche contingenti);

– VIA G. DI VITTORIO istituzione del senso unico di marcia con direzione consentita da Via Rinarolo a Via U. Visconti;

– SALITA SANTA BARBARA: divieto di circolazione per tutti i veicoli, eccetto residenti per raggiungere box e cortili interni;

– PIAZZA PIETRO BAROCELLI: istituzione della circolazione a senso unico di marcia con direzione antioraria senza possibilità di uscita dal parcheggio sulla Via Quinzio;

– PIAZZALE ADIACENTE AL CIMITERO E STRADA COM. PAGHISANO: istituzione di area di sosta dei veicoli e del senso unico con ingresso da Via Quinzio ed uscita con obbligo di concedere la precedenza su Strada Com. Paghisano;

– FRAZIONE RIVALTA SCRIVIA – STRADA COM. AL CIMITERO : istituzione del senso unico di marcia con direzione consentita da Viale dei Platani alla S.S. 211 della Lomellina;

– FRAZIONE PASSALACQUA – STRADA COM. AL CIMITERO: divieto di circolazione per tutti i veicoli nel tratto compreso tra la Strada Com. Passalacqua e la Strada Vicinale Cappelletta.

Inoltre, fino alle ore 20 del 2 novembre:

– istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in difetto (eccetto per quelli addetti al commercio di fiori) nell’area di parcheggio adiacente al Corso Romita e Via Anselmi (fronte bar Mercato), in riferimento al Regolamento Comunale per la disciplina della vendita di fiori e ceri in occasione della tradizionale commemorazione dei defunti;

– PIAZZALE INGHIAIATO FRONTE SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE: divieto di sosta per tutti i veicoli eccetto quelli addetti alla manifestazione religiosa, eventuale rimozione forzata dei veicoli in difetto.

Di seguito le tabelle con il dettaglio di orari e fermate del minibus: