I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti a offendere un 39enne con pregiudizi di polizia che, all’interno di un esercizio commerciale di Acqui Terme, a seguito di un diverbio per futili motivi, minacciava con un coltello a serramanico il titolare dell’esercizio, per poi allontanarsi.

Il coltello, con una lama di circa sei centimetri, veniva rinvenuto dai Carabinieri abbandonato all’interno dell’autovettura in uso al denunciato.