Il 20 ottobre le Sale di Lettura per il pubblico adulto nell’area blu della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” saranno riaperte al pubblico che potrà così ritornare in Biblioteca a leggere e studiare.

Sarà una riapertura che rispetta la normativa vigente relativa alle misure di contenimento del contagio da COVID 19: potranno entrare nelle sale blu i lettori a cui saranno assegnati i posti a sedere distanziati e prenotati telefonicamente; gli utenti potranno consultare i propri testi e chiedere ai bibliotecari presenti al bancone di consultare testi collocati in sala; gli utenti dovranno utilizzare le mascherine proprie e il gel messo a disposizione all’ingresso, oltre a consentire la prova della temperatura.

Non è ancora consentito rendere disponibili la consultazione degli OPAC e la libera consultazione a scaffale aperto. Tuttavia, consentire ai lettori di fermarsi in sicurezza nelle sale, riaprire le sale rosse alle letture animate per i bambini, continuare il prestito bibliotecario per gli adulti e per i bambini e mantenere l’apertura della sezione degli studi locali rappresenta una tappa importante per il recupero di un luogo di cultura da sempre apprezzato dai cittadini di Alessandria.

L’orario di apertura al pubblico, sia per le sale blu che per i prestiti sarà il seguente:

da martedì a venerdì 9 – 14

sabato 9 -13

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 0131 515917 oppure utilizzare la e-mail servizio biblioteca@asmcostruireinsieme.it.