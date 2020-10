Ricerca per:

Alla luce delle ultime uscite modellistiche e di quanto accaduto finora, Arpal ha rimodulato l’allerta per piogge diffuse e temporali

Attenzione, inoltre, al vento di burrasca forte con raffiche fino a 100 km/h anche sulla costa e alle mareggiate intense per onda da sud/sud-est nella serata di oggi, da sud-ovest domani.

Il fronte passerà sulla Liguria dalla serata e, con i fenomeni ad esso collegati, sarà preceduto e accompagnato da nuovi temporali, in un contesto di precipitazioni diffuse che potranno accentuare le situazioni di stress idrogeologico provocate dalle precedenti precipitazioni.

Dopo i temporali forti, le piogge diffuse e persistenti, il rinforzo dei venti meridionali e l’aumento del moto ondoso già in atto, nelle prossime ore è atteso il transito della perturbazione vera e propria.

Continua a imperversare il maltempo su tutta la Liguria. Allerta ROSSA a ponente dalle 14 di oggi alle 6 di sabato 3 ottobre, quindi ARANCIONE fino alle 10 (bacini medi e grandi, ARANCIONE su quelli piccoli). Prolungata l’allerta ARANCIONE sulla costa da Spotorno fino a Camogli fino alle 10 di sabato. A levante allerta ROSSA dalle 16 di oggi alle 8 di sabato, poi ARANCIONE fino alle 14 (bacini grandi, ARANCIONE fino alle 14 di domani sui bacini piccoli e medi). Allerta ROSSA nell’entroterra ponentino dalle 14 di oggi alle 6 di sabato, poi ARANCIONE fino alle 10 nei bacini grandi, mentre nei bacini medi l’allerta ROSSA scade alle 23.59 di oggi per essere declassata ad ARANCIONE fino alle 10 del 3 ottobre; allerta ARANCIONE fino alle 6 di sabato nei bacini piccoli. Nell’entroterra del levante, allerta ROSSA dalle 16 di oggi fino alle 8 di sabato, quindi ARANCIONE fino alle 14 (bacini grandi, allerta ARANCIONE fino alle 14 di sabato nei bacini piccoli e medi).

Maltempo, scatta l’allerta rossa in tutta la provincia di Imperia