Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Ciascun cittadino è invitato a contattare il proprio Medico di Famiglia o Pediatra per conoscere tempi e modalità di accesso.

La vaccinazione anti influenzale nell’attuale situazione epidemica per Covid è importante perché:

Come già accaduto negli ultimi anni, sono coinvolti anche i farmacisti che consegneranno i vaccini ai Medici di Famiglia e ai Pediatri, oltre che a sensibilizzare la popolazione.

Come ogni anno, il Servizio Sanitario Piemontese, attraverso i Medici di Famiglia, i Pediatri e i servizi vaccinali dell’ASL, offrirà gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a tutti i soggetti che, a causa del proprio stato di salute, si trovano in condizioni di maggior rischio.

Lunedì al via in provincia di Alessandria la vaccinazione anti influenzale su prenotazione