A seguito della attuale emergenza sanitaria, non potendosi svolgere manifestazioni istituzionali, le celebrazioni delle ricorrenze del 1° e 2 novembre 2020 ad Alessandria – nei limiti ammessi dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento del rischio pandemico – saranno incentrate su funzioni di carattere religioso.

Il 1° novembre, in occasione della Solennità di tutti i Santi, alle ore 15, si svolgerà la Celebrazione Eucaristica, officiata dal Vicario Generale della Diocesi di Alessandria, mons. Gianni Toriggia, presso la Cappella del Cimitero Urbano di Alessandria.

Il 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre, alle ore 10.30, si svolgerà una celebrazione eucaristica in suffragio dei Caduti di tutte le guerre presso la Chiesa Parrocchiale della Madonna del Suffragio in quartiere Pista (corso IV Novembre) ad Alessandria.

La Celebrazione sarà officiata da Vicario Generale della Diocesi di Alessandria, mons. Gianni Toriggia.

Saranno presenti i Gonfaloni del Comune e della Provincia di Alessandria (Medaglia d’Oro al V.M.).

Due Carabinieri in Grande Uniforme presteranno servizio d’onore ai lati dell’altare.

Un Rappresentante designato delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, nel corso della Celebrazione, darà lettura della “Preghiera per i Caduti di tutte le guerre”.

Rispetto agli anni passati, nella giornata del 2 novembre non avrà luogo la Cerimonia della deposizione di corona d’alloro presso il Cimitero Urbano.

L’Amministrazione Comunale farà collocare ugualmente una corona d’alloro in ricordo dei propri cittadini Caduti in tutte le guerre presso la lapide commemorativa posta nell’atrio monumentale del Cimitero.

In merito alla ricorrenza del 4 novembre – “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate” – pur in assenza di specifica Cerimonia, l’Amministrazione Comunale farà ugualmente collocare una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti di corso Crimea.