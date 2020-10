Ricerca per:

Tutti i componenti della banda sono stati convocati presso il Nucleo di Polizia Giudiziaria, alla presenza degli esercenti responsabilità genitoriale e del mediatore interculturale Sig.ra Jamila Jakani, nominato Ausiliario di P.G. in qualità di interprete, in servizio presso il Comune di Alessandria.

Alcuni dei componenti della banda, si sono resi responsabili altresì dei reati di percosse, minacce ed ingiurie a danno di un terzo minore, poste in essere per quasi tutto il periodo estivo.

Oltre ai nove minorenni sono stati deferiti altri due minori, responsabili uno di aver dato il via ai fatti ed un secondo per aver girato il video divenuto poi virale sui social Facebook – Instagram e Whatsapp.

L’attività consistita nell’assunzione informazioni da persone informate sui fatti, dalle vittime dei reati, appostamenti, acquisizione atti e visione minuziosa di un video relativo all’aggressione posta a danno di un minore nella centralissima C.so Roma, consentiva di individuare in breve tempo, i componenti il gruppo, composto da nr. 9 minorenni aventi fascia d’età compresa tra i 14 e i 17 anni.

Verso la fine del mese di Agosto, personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria di questo Servizio Autonomo, avuta notizia di fatti delittuosi posti in essere da banda di minorenni nel centro cittadino a danno di minori, iniziava un’attenta attività dedicata, finalizzata all’identificazione dei componenti il gruppo.

La Polizia Municipale di Alessandria pone fine ad alcune scorribande di minorenni in centro