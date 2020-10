Il maltempo e le piogge dei giorni scorsi hanno lasciato il segno anche in una scuola di Tortona: in un’aula della ex elementare “Gianni Rodari” in viale Einaudi, come potete vedere dall’immagini scattata da alcuni genitori preoccupati, si sono verificate delle infiltrazioni d’acqua. I genitori si sono immediatamente preoccupati e hanno deciso di coinvolgere anche il nostro giornale che a nostra volta abbiamo chiesto lumi al Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, per verificare cosa fosse successo. “Ho già inviato alcuni dipendete del Comune ad effettuare un sopralluogo alla scuola – dice il primo cittadino – dal quale è emerso che il forte vento dei giorni scorsi ha sollevato alcune tegole e la pioggia abbondante non ha seguito più i percorsi giusti, quindi si sono verificate infiltrazioni nell’aula.. Ho già dato disposizione affinché nel più breve tempo possibile si possa provvedere in merito e aggiustare il tetto risolvendo il problema.”