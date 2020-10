Ricerca per:

L’ordinanza 77 dispone il divieto di uscita di casa dalle 21 alle 6 del mattino fatta eccezione per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. L’ordinanza è valida dalle 21 di oggi fino alle 6 di lunedì 2 novembre, tranne che nel comune di Genova dove l’ordinanza del sindaco n.244 estende il divieto di uscita fino alle 6 del 24 novembre.

L’ordinanza 76 adegua a livello regionale le misure già disposte dal dpcm del 24 ottobre per quanto riguarda il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano (escluso il trasporto ferroviario regionale e locale di competenza regionale): obbligo di capienza sui mezzi non superiore al 60% dei posti totali. Le misure hanno efficacia dal 31 ottobre fino al 24 novembre

In Liguria vietato uscire dopo le 21 e mezzi pubblici al 60% della capienza