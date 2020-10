In Comune a Tortona gli appuntamenti solo per chi ha più di 65 anni, ma un lettore non lo sapeva…



Egregio Direttore, la gentilezza e la cortesia non hanno prezzo! Una piccola dimostrazione l’ho avuta oggi: stamane chiamo il centralino del comune di Tortona per prendere un appuntamento per il rinnovo dell’ carta d’identità.

L’interno è occupato e l’operatrice mi consiglia di chiamare direttamente l’interno. Dopo aver provato e riprovato per circa un’ora e un quarto, mi risponde una voce femminile che mi informa che al mattino sono tutti impegnati allo sportello e per le prenotazioni di si deve chiamare dalle 12 alle 13. Alle tredici chiamo ma è occupato, richiamo … richiamo .. alle 13, 45 risponde una signora. Le chiedo che vorrei un appuntamento per il rinnovo della carta d’identità mi chiede il nome poi, dopo un’attimo di pausa mi dice che accetta prenotazioni solo dagli ultrasessantacinquenni !!

A questo punto, tra il ridere ed il piangere, ho detto solo GRAZIE. Lettera Firmata

