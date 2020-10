Lo andiamo annunciando da giorni che la situazione che riguarda il Coronavirus si sta facendo sempre più grave anche a Tortona ed infatti i dati diffusi dal Sindaco Federico Chiodi lo ribadiscono: I dati del contagio di oggi, giovedì 29 ottobre, a Tortona, secondo la piattaforma regionale che monitora l’emergenza, infatti, sono i seguenti: 72 le persone residenti in città che risultano positive, 37 sono in quarantena e 111 in isolamento fiduciario.

Domenica sera erano 50 le persone residenti in città che risultavano positive, 25 in quarantena e 88 in isolamento fiduciario.

Come si può notare un incremento su tutti i fronti che solo per quanto riguarda i nuovi contagi, in termini di percentuale è salito del 44% con una media di oltre 4 persone infette in più al giorno a fronte delle due che si registravano fino alla scorsa settimana.

Ribadiamo quindi l’invito a stare attenti, ad usare le protezioni, il distanziamento sociale e lavarsi le mani nonché la prestare la massina attenzione per prevenire o quanto meno limitare il più possibile l’aumento dei contagi in città.