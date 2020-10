Il 5 novembre 2020 si terrà nel Palazzo Comunale la firma per l’incameramento del Porto Turistico di Imperia da parte del Demanio dello Stato. Si tratta dell’ultimo atto formale, a seguito del quale la Città di Imperia potrà richiedere la concessione pluridecennale dell’approdo e quindi far partire i lavori per il suo completamento. Sulla base del piano economico-finanziario in corso di ultimazione, il Porto di Imperia sarà gestito al 100% in house dal Comune di Imperia, senza il coinvolgimento di privati. È previsto un passaggio in Consiglio Comunale, che si terrà con tutta probabilità nella seconda metà di novembre.



“È la conclusione di un lavoro enorme, complesso, portato avanti in silenzio e senza sosta negli ultimi due anni e mezzo. Il 5 novembre rappresenterà la giornata di svolta, la giornata in cui il porto uscirà dalle secche in cui è stato trascinato e inizierà il cammino per essere completato. Sarà la grande occasione di Imperia per crescere e dare lavoro, diretto e indiretto, ai giovani”, commenta il sindaco Claudio Scajola.