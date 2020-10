Alcuni giorni fa abbiamo dato la notizia dell’elezioni del Tortonese Gian Luca Lavezzo alla carica di Vice Presidente USARCI Alessandria e Asti, cioé l’associazione degli agenti di Commercio; oggi lo abbiamo avvicinato per capirne di piuù e per quale motivo può essere importante, per il territorio, l’Usarci.

Innanzi tutto spiegaci, perché hai scelto l’Usarci per migliorare la tua attività professionale?

Ho deciso di aderire da ormai oltre 10 anni all’USARCI poiché è l’unica associazione (il termine “sindacato” non mi piace molto) totalmente apartitica e non aderisce alle controparti. Sarebbe in effetti imbarazzante sedersi al tavolo delle trattative con associazioni di categoria che avessero interessi nel nostro sindacato.

E la differenza con le altre associazioni qual’é?

L’USARCI è composta solamente da agenti, in attività o a riposo ma comunque da persone che hanno macinato chilometri e respirato la strada tutti i giorni. Queste persone si impegnano per i colleghi sottraendo tempo alla famiglia senza percepire alcun emolumento.

Abbiamo scritto che tre tortonesi sono ai vertici dell’Associazione…

Vsero, sono molto fiero che in questo Consiglio Direttivo partecipino altri due colleghi tortonesi quali Orietta Pinton, con l’incarico di Tesoriere e Mario Salvarezza come Consigliere Supplente nel collegio dei Sindaci. Purtroppo la figura dell’agente di commercio, in quanto imprenditore a tutti gli effetti, ha la necessità di avere professionisti realmente impegnati in prima persona per il bene di tutti i colleghi.

Un po’ di storia:

Correva l’anno 1948 quando per iniziativa di alcuni benemeriti e lungimiranti colleghi, tra i quali Mario Angeleri, nasceva l’Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio di Alessandria, un sindacato degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, scrupolosamente apartitico, che voleva rendersi protagonista della gestione della propria attività in un’ottica proiettata nel tempo, prevedendo fino da allora l’importanza che le forze del lavoro avrebbero potuto assumere nel promuovere e determinare l’indirizzo legislativo e contrattuale per la Categoria.

Un’associazione a carattere provinciale, però, non avrebbe potuto partecipare ad una contrattazione sindacale a livello nazionale: l’Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio di Alessandria e nel 1949, l’anno successivo, aderiva così all’USARCI (costituita a Venezia nel 1948).

Come USARCI partecipava alla trattativa del primo Accordo Economico Collettivo per gli Agenti e Rappresentanti del 1956, accordo che il Governo di allora trasformava, nel 1962, in DPR con valenza “erga omnes”. Nasceva così il primo Accordo Economico Collettivo per gli Agenti e Rappresentanti con validità di legge per tutta la categoria.

Con il passare del tempo la legislazione nel mondo nel lavoro si evolve a ritmo serrato. Nel 1974 nasce la Magistratura del lavoro che consente agli Agenti che operano informa individuale, di sottoporre le proprie vertenze alla nuova figura di magistrato che opera come giudice del lavoro con il vantaggio di dirimere le controversie in tempi più brevi rispetto ai ritmi della Magistratura ordinaria.

Lo Statuto dell’Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio di Alessandria fatica a tenere il passo con le innovazioni legislative. Ecco la necessità di apportarvi lievissimi ritocchi per renderlo meglio aderente alle mutate esigenze legislative.

I recapiti dell’USARCI di Alessandria ed Asti sono i seguenti: USARCI ALESSANDRIA E ASTI Piazza Gabriele D’Annunzio, 2 – 15121 Alessandria – Tel. 0131 510286 Fax 0131 232444 info@usarcialessandria.it