Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Inoltre, custodiamo memoria della sua energia durante il suo intervento, che ebbe luogo nella Sala Consiliare del Comune a febbraio del 2019, quando fu presente per sostenere e incoraggiare gli studenti che avrebbero partecipato a un laboratorio sul tema “Le donne nella Resistenza”. Con Lei se ne va un’autentica combattente contro ogni forma di razzismo e di fascismo.Ciao Carla.

Siamo tutti profondamente addolorati per la scomparsa della Presidente della nostra Associazione.Noi dell’A.N.P.I di Viguzzolo, la ricordiamo quando il 25 Aprile 2015 partecipò alla nostra bella Festa della Liberazione con i ragazzi delle Scuole Medie che rispondevano all’appello, in rappresentanza dei Partigiani Viguzzolesi.