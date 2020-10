Nei giorni scorsi il Questore della Provincia di Alessandria, tramite la Divisione Anticrimine della Questura, emetteva la misura di prevenzione dell’Avviso Orale con prescrizioni nei confronti di un cittadino alessandrino e la misura del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno dal Comune di Alessandria nei confronti di un cittadino originario della Provincia di Gorizia, entrambi ritenuti soggetti socialmente pericolosi.

In particolare, il primo risultava destinatario di numerose denunce per delitti in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, quali il furto aggravato e la ricettazione. Inoltre, di recente veniva arrestato dagli operatori di questa Sezione Volanti in quanto autore del reato di furto in abitazione ed indebito utilizzo di carta di credito. Pertanto, nei suoi confronti, il Questore emetteva la misura dell’Avviso Orale, esortandolo così ad un rigoroso rispetto delle norme dell’ordinamento e delle prescrizioni indicate nella predetta misura ed avvertendolo, altresì, che in caso di inosservanza, nei suoi confronti potranno essere applicate misure più gravose, quali la Sorveglianza Speciale.

Per il secondo, invece, veniva adottata la misura del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno dal Comune di Alessandria in quanto, oltre ai numerosi precedenti di Polizia e condanne in ordine a reati di furto, rapina, lesioni personali, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, da ultimo, veniva rintracciato e perquisito dagli operatori di Polizia, i quali lo trovavano in possesso di illecita arma da taglio.