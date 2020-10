Ritorna, nella sua collocazione storica fra le aree di corso Italia e di piazza San Francesco ad Acqui Terme, il mercato bisettimanale del centro città che, sospeso a causa dell’emergenza sanitaria, era stato spostato temporaneamente in piazza Maggiorino Ferraris.

Dopo un attento e scrupoloso lavoro da parte degli uffici comunali e della Polizia Locale, in collaborazione con le associazioni di categoria, è stata disposta una nuova planimetria approvata dalla Giunta e in seguito dal Consiglio Comunale, che ha ampliato l’area di occupazione dei banchi fino al primo tratto di corso Bagni. Questa nuova disposizione del riassetto urbano dell’area mercatale è stata resa necessaria per aumentare le condizioni di sicurezza e per realizzare la corsia destinata al passaggio dei mezzi d’emergenza e di pronto intervento (ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco), nonché in risposta alle attuali disposizioni in materia di emergenza sanitaria Covid-19. Durante le Fiere di San Guido e di San Caterina, in collaborazione con le associazioni di categorie, si renderà necessario lo spostamento dell’intero mercato nell’area di piazza Maggiorino Ferraris.

«Abbiamo lavorato minuziosamente come Amministrazione con gli uffici comunali, con le associazioni di categorie e con i rappresentanti degli ambulanti – dichiara il sindaco, Lorenzo Lucchini –. Siamo venuti incontro alla legittima attesa degli operatori mercatali per poter riprendere la propria attività nel centro storico, e ridare a tutti i cittadini il tradizionale mercato. Ci siamo impegnati per soddisfare le esigenze di numerosissimi attori coinvolti, rispettando allo stesso tempo tutte le norme di distanziamento sociale e soprattutto risolvendo dopo anni e anniil problema della corsia per il passaggio dei mezzi di emergenza. Sono convinto che questa sistemazione sia il giusto compromesso tra la necessità di dover garantire la sicurezza e il rispetto delle norme, le esigenze degli utenti che possono così tornare a frequentare il mercato con maggiore comodità nel centro storico e le richieste degli ambulanti, che hanno bisogno di lavorare al meglio per superare le difficoltà generate da questa emergenza sanitaria. Ho personalmente seguito ogni fase del lavoro e voglio ringraziare tutti coloro che hanno operato insieme a me in una complicata mediazione tra le parti. Ora possiamo tornare a vivere la città, i suoi spazi e i suoi servizi, ricordandoci sempre di mantenere la giusta attenzione in questo momento di recrudescenza del contagio».