Vista l’importante finalità benefica dell’evento, la direzione organizzativa ed artistica, in accordo con le associazioni “Piccolo Cottolengo Don Orione di Tortona” ed “Exago – Le voci dell’autismo Onlus”, per garantire una sicura e godibile fruibilità dell’evento musicale, si decide di RINVIARE a MAGGIO 2021 l’evento in oggetto presso l’Arena esterna al Cinema Megaplex Stardust sito nella Città Commerciale Oasi di Tortona, causa le incerte condizioni meteo tendenti all’instabilità ed al probabile calo delle temperature proprio nel fine settimana del 10-11 Ottobre.

Il tutto dopo aver visionato costantemente le discordanti previsioni Meteo e consultato il parere di Protezione Civile

Nazionale, Arpa ed Aeronautica Militare.

Tutte le prenotazioni effettuate saranno mantenute valide e riconfermate con l’avvicinarsi della data.

Certi della comprensione e sicuri di una Vs. Più calorosa e numerosa partecipazione Vi aspettiamo ed inviamo Distinti Saluti.

Enzo Consogno ed Emanuele Semino per E.C.E.S. Music & Events