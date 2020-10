Cosa non si fa per attirare le attenzioni di un uomo! Una donna è arrivata persino ad essere denunciata. E’ accadito in questi giorni quando i Carabinieri di Novi Ligure, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per simulazione di reato una 20enne di Arquata Scrivia.

La giovane, nel mese di Settembre, aveva denunciato il furto del proprio telefono cellulare, dal quale poi sarebbero stati inviati dei messaggi al convivente per la restituzione del telefono mediante consegna di denaro, successivamente divenuti minacciosi.

Gli accertamenti e le indagini, si sono conclusi con una perquisizione presso l’abitazione della denunciante, hanno permesso di rinvenire il telefono denunciato come rubato nella disponibilità della giovane. Vistasi scoperta, la ragazza ammetteva le proprie responsabilità, giustificando il gesto con il desiderio di attirare l’attenzione del proprio compagno. Il telefono veniva posto sotto sequestro a disposizione all’Autorità Giudiziaria.