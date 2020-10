Ricerca per:

Il Sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, con ordinanza n.157 del 20.10.2020 ha disposto l’accensione anticipata deli impianti termici, di distribuzione ed utilizzazione di calore, ai sensi del combinato disposto degli artt.4 e 5 del D.P.R n. 74/2013, su tutto il territorio comunale a decorrere dal 20 ottobre 2020 al giorno 02 novembre 2020 fino al limite massimo di 5 (cinque)ore giornaliere come previsto dalla norma.