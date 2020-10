Ricerca per:

I Carabinieri di San Giuliano Vecchio hanno denunciato per furto aggravato due ragazze romene di 18 e 25anni, rispettivamente residenti in Cremona e Milano, sorprese dal personale del supermercato “Penny Market” di Alessandria nell’atto di oltrepassare le casse con 40 confezioni di tonno, del valore complessivo di 150 euro, occultate all’interno delle proprie borse. La merce recuperata è stata riconsegnata alla direzione del supermarket.

Due nomadi sorprese a rubare in un supermercato di Alessandria, denunciate