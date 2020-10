La notizia è davvero importante perché quanti giovani, in un momento così difficile come questo, dove l’emergenza Covid blocca i locali pubblici, riducendo spazi e orari, ha il coraggio di investire prendendo in gestione un bar?

Quasi nessuno verrebbe da dire e il “quasi” è rappresentato da Andrea Bani, già titolare di uno dei bar più rinomati di Tortona, il Bardoneschi, che da ieri ha preso in gestione, dopo averlo ristrutturato e abbellito, l’Art Café in corso Alessandria sempre a Tortona, a breve distanza dal municipio.

Ci riferiamo ad un locale molto importante che è stato un luogo di ritrovo per tante persone di ogni età.

Un locale in una posizione strategica che con l’emergenza Coronavirus aveva forse un po’ perso di rilevanza, come molti altri in tutto il mondo, ma siamo certi che Andrea grazie alla sua gentilezza e all’indiscussa professionalità, lo riuscirà a riportate al massimo splendore, con o senza il Covid. Parliamo infatti di un locale completamente rinnovato e molto signorile di cui potete vedere le immagini a fine articolo.

“Porterò le mie cene non solo in via Emilia- dice Andrea Bani (in alto insieme alla moglie Irina) – ma anche in corso Alessandria. Credo nei giovani ambiziosi: noi non abbiamo paura di lavorare, né di lottare, perché siamo noi giovani che dobbiamo metterci in gioco. Abbiamo solo paura che non ci facciano fare quello che amiamo cioé il nostro lavoro”

Ad Andrea gli auguri di tutta la redazione.