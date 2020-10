Incidente stradale, oggi pomeriggio, sabato 17 ottobre, fra Castelnuovo Scrivia e Pontecurone: una donna di mezza età alla guida della propria Ford, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto ed è andata fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona che hanno messo in sicurezza l’auto e l’ambulanza del 118.

I soccorritori hanno trasportato la donna al pronto Soccorso dell’ospedale civile “Santi Antonio e Margherita” di Tortona dove è stata medicata per ferite di media gravità.