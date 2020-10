Acquisti forse compulsivi per settemila euro, poi si accorge evidentemente, di aver fatto una cazzata, e così per cercare di rimediare, dichiara che gli hanno clonato la carta dio credito, ma viene scoperta.

E’ successo così che i Carabinieri di Bassignana, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, una donna di 48 anni residente in paese per simulazione di reato.

La donna, fingendo di non riconoscere acquisti per quasi settemila euro, aveva denunciato falsamente la clonazione della propria carta di credito.