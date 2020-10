La dottoressa Delfina Ferrandi, 55 anni, nata a Tortona (AL), è stata responsabile della Stroke Unit dell’Ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, dove lavora dal 2001. Laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Neurologia a pieni voti presso l’Università degli studi di Pavia, ha lavorato presso l’ospedale di Casale e quello di Novi Ligure. Il nuovo primario prenderà servizio il 15 novembre.

Tra i suoi campi di interesse si evidenzia l’attività scientifica e didattica nell’ambito delle patologie cerebrovascolari, con l’organizzazione di attività formative per medici e infermieri e la creazione di protocolli condivisi per la gestione del paziente. Inoltre si occupa anche di cefalee, attraverso l’attività ambulatoriale e il trattamento con tossina botulinica e anticorpi monoclonali, e di Neurooncologia. In quest’ultimo ambito ha istituito, per l’Ospedale di Alessandria, un ambulatorio multidisciplinare di Neuro-oncologia per la gestione del Day Hospital neuro-oncologico.

Per ASL AL la nomina di un giovane primario donna porterà un valore aggiunto alle attività dell’Ospedale di Casale anche in considerazione della specifica esperienza che caratterizza il curriculum del nuovo direttore.