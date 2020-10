Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere “David Copperfield” a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

The Personal History of David Copperfield

Regia: Armando Iannucci. Sceneggiatura: Simon Blackwell, Armando Iannucci. Fotografia: Zac Nicholson. Montaggio: Mick Audsley, Peter Lambert. Musiche: Christopher Willis. Attori: Dev Patel, Tilda Swinton, Hugh Laurie, Peter Capaldi, Ben Whishaw, Paul Whitehouse, Aneurin Barnard, Morfydd Clark, Daisy May Cooper, Benedict Wong, Gwendoline Christie, Anthony Welsh, Rosalind Eleazar, Darren Boyd. Distribuzione: Lucky Red. Produzione: Film 4, FilmNation Entertainment. Paese: Gran Bretagna, USA, 2020. Durata:119 min. Genere:Commedia, Drammatico





La vita straordinaria di David Copperfield, film diretto da Armando Iannucci, è l’adattamento cinematografico del grande classico scritto da Charles Dickens, David Copperfield (Dev Patel). Un racconto della vita del personaggio letterario, dalla sua giovinezza fino all’età adulta, narrato in uno stile ironico, tipico del regista.

Nel cast anche Tilda Swinton e Hugh Laurie rispettivamente nei panni di Betsey Trotwood, l’eccentrica prozia di David, e Mr. Dick, un uomo un po’ folle che vive con lei.