Piccolo balzo in avanti di persone positive al Covid a Tortona mentre a Casale dalla piattaforma che registra il numero di casi sono state depennate ben 12 persone in giorno: se tutte guarite o una parte decedute questo non è dato di sapere.

I dati riguardano il numero di persone infette in carico e variazione la trovate sulla tabella in alto mentre nelle altre tabelle in basso, divulgate dal Comune di Alessandria trovate la situazione più generale.