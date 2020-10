I dati del contagio a Tortona ,domenica 25 ottobre, sono i seguenti: 50 le persone residenti in città che risultano positive, 25 sono in quarantena e 88 in isolamento fiduciario.

Il Sindaco Federico Chiodi in un messaggio ai cittadini diffuso ieri sera ha reso noto che la maggior parte dei tortonesi positivi al Covid sono asintomatici. Poi si è soffermato ad illustrare il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che impone molte restrizioni fra cui la chiusura di bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e altri alle 18 nonché chiusura di cinema teatri, palestre, ed una serie di altre limitazioni e chiusure.

“Fino al prossimo 24 novembre – ha detto Chiodi – bar e ristoranti sono uno dei settori più colpiti. A tal proposito non posso nascondere la mia preoccupazione per queste attività e per tutte quelle che subiranno limitazioni, per le famiglie e per gli esercenti di questi locali e, per quanto sarà possibile a livello comunale, cercheremo di essere d’aiuto e quindi non esitate a rivolgervi al Comune di Tortona per ogni eventuale chiarimento o per farci conoscere le vostre problematiche.”