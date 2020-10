Ricerca per:

IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA Circondato da un vasto parco con annessa tenuta agricola è tuttora difeso da una cinta muraria e da un fossato risalenti al XIV secolo il CASTELLO DI PIOVERA propone ricchi e articolati percorsi didattici, naturalistici, artistici e storici dal piano nobile del Castello fino alla torre, attraverso cucine, granai, giardini e opere d’arte senza tempo. Il visitatore può scegliere il suo percorso di visita: “Tra cultura e natura”, che permette di accedere al parco e di passeggiare tra gli alberi secolari della tenuta, “Viaggio nel tempo” un itinerario all’interno del Castello dove, attraverso le sale del primo piano e le stanze del secondo, si incontreranno le scoperte che hanno cambiato il mondo, “Raccontami il Castello”, la visita guidata che si snoda lungo i saloni del piano nobile tra arredi, decorazioni e costumi d’epoca, dalla torre fino alle cantine. La visita libera al Castello parte alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 20 persone a turno) e la visita guidata alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 10 persone a turno). Dato l’accesso limitato, è obbligatoria la prenotazione.

Continuano le domeniche di “Castelli aperti” che vi portano alla scoperta delle più belle dimore storiche, giardini, torri, borghi e ville del Piemonte. Luoghi ricchi di arte e di storia aprono le loro porte con visite guidate, mostre ed eventi da non perdere. Per domenica 4 ottobre la rassegna consiglia:

Castelli Aperti in provincia di Alessandria, i consigli di visita di domenica 4 ottobre