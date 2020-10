Prosegue la rassegna Castelli Aperti di ottobre che per domenica, 25 ottobre, propone un itinerario tra gli stupendi paesaggi e colline ricche di storia dell’Alto Monferrato alessandrino:

Si parte da Rivalta Bormida e dal Palazzo Lignana di Gattinara tipica dimora gentilizia dell’Alto

Monferrato. La visita comprende due mostre permanenti a cura della Fondazione Elisabeth de Rotschild.

“Orgoglio e Pregiudizio: duemila anni di storia ebraica attraverso le fonti storiche” che, attraverso documenti originali, ripercorre gli ultimi duemila anni di storia del popolo ebraico e “Per Vitam ad Mortem: il ciclo della vita nella famiglia nobile del XIX secolo”, esposizione che racconta la vita quotidiana di una famiglia nobile del XIX secolo attraverso un’elegante selezione di oggetti di famiglia, carteggi e dipinti. Visite su prenotazione ed ingresso ad offerta libera. Per info e prenotazioni: Tel: +39 333 571053 Email: info@elisabethderothschild.it

L’itinerario prosegue verso la sponda destra del Tanaro, a Masio e la sua antica Torre medievale simbolo del paese. All’interno, a seguito dei restauri interni terminati nel 2013, è stato allestito il museo “La Torre e il Fiume” , un affascinate percorso in verticale che narra la storia del simbolo di Masio e delle torri del territorio (la costruzione, la vita all’interno, la difesa, l’assedio), costruzioni nate come simbolo del potere dei comuni in epoca medievale e diventate elemento caratterizzante del paesaggio in età moderna. Visita libera o visite guidate la domenica dalle 15.00 alle 18.30. Per info: Tel: +39 0131 799131

Email: protocollo@comune.masio.al.it Web: http://www.latorreeilfiume.it

Ci spostiamo nei pressi di uno dei centri più conosciuti e focali dell’Alto Monferrato, Acqui Terme, nello specifico a Monterosso, per visitare e ammirare Villa Ottolenghi, unico esempio in Italia di stretta collaborazione tra architetti, pittori, scultori e mecenati. Il mecenatismo della Famiglia Ottolenghi portò negli anni a Monterosso un buon numero di artisti: Ferruccio Ferrazzi, Fortunato Depero, Adolfo Wildt, Libero Andreotti, Fiore Martelli, Arturo Martini, Rosario Murabito e Venanzo Crocetti. La visita della Villa comprende: gli Studi degli artisti (dove è allestita la sala degustazione), le cantine, i giardini, la Villa (dove sarà possibile visionare anche la sezione dedicata a Relais di Charme) e le piscine interne.

La visita si conclude con il Tempio di Herta, un piccolo capolavoro del secolo scorso, e con la degustazione nelle cantine scavate nella collina di Monterosso. Costo del biglietto (visita e degustazione vini) 15€, per info:

335 6312093 (prenotazione visite), 0144 322177 (struttura ricettiva),

Email: accoglienza@borgomonterosso.com .

Da Acqui Terme, il viaggio che vi proponiamo prosegue a pochi chilometri di distanza, con il maestoso Castello di Morsasco. La visita prende avvio dalla porta d’accesso dell’antico ricetto, prosegue nel cortile del castello, per salire a visitare parte del piano nobile del castello. Si scende nei sotterranei e si prosegue nei granai, dove è allestita una collezione di manodomestici del XIX-XX secolo e si conclude nella cantina con le grandi botti (400-300 brente).

Il Castello ospita, nel dongione duecentesco, la collezione d’arte contemporanea #NoName della famiglia Genzini. Visita guidata, costo del biglietto: 8€ intero, 6€ ridotto, 4€ scuole, gratuito fino ai 9 anni di età. Per info: Tel: +39 334 3769833 Email: castellodimorsasco@gmail.com Web: http://www.castellodimorsasco.it

Concludiamo la nostra proposta di itinerario con il Castello di Rocca Grimalda circondato da uno stupendo giardino all’italiana, ricco di storia, per anni punto di sorveglianza del feudo dei Malaspina è stato poi trasformato, nel ‘400, in residenza nobiliare dalla famiglia alessandrina dei Trotti. Affascinante e intrigante, la torre, per secoli adibita a prigione che conserva, attraverso la fuliggine sulle pareti e i graffiti incisi sui muri, la memoria di chi vi è stato rinchiuso. La visita è guidata dai proprietari e comprende: giardino, saloni, cortile e cappella. Visite guidate alle ore 15.00, 16.00, 17.00. Intero 8 €; gruppi (min. 15 persone) 6 €; ridotto (7-17 anni) e scuole 4 €; gratuito fino a 6 anni. Per Info: Tel: +39 0143 873128, +393343387659, +39 334 1574751

Email: info@castelloroccagrimalda.it Web: http://www.castelloroccagrimalda.it

Qui di seguito tutte le aperture della Provincia di Alessandria per domenica 25 ottobre:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

CASTELLO DI UVIGLIE A ROSIGNANO MONFERRATO Visita guidata su prenotazione alle ore 10.30.

CASTELLO DI GABIANO

Visite guidate alle cantine storiche degustazione dei vini, nel porticato adiacente all’emporio (su prenotazione). L’Emporio dei vini è aperto con orario 10.00-12.00 e 14.00-18.00.

L’ accesso al parco secolare ed al giardino a labirinto è aperto tutti i giorni, con orario 10.00-18.00. Visite guidate su prenotazione per gruppi (min. 25 persone).

Intero 15 €; ridotto (6-12 anni, over 65, Tessera Amici di Castelli Aperti) 8 €.

CASTELLO DI PIOVERA La visita libera al Castello parte alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 20 persone a turno) e la visita guidata alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 10 persone a turno). Data l’ accesso limitato, è obbligatoria la prenotazione.

CASTELLO SANNAZZARO DI GIAROLE 25 ottobre (visita teatralizzata). Si richiede la prenotazione. Intero 10 €; gruppi (min. 12 persone) 8 €; ridotto (11-18 anni) 5 €; scuole 3 €; gratuito fino a 10 anni.