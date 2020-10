Entra nella squadra dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria il dottor Carlo Vecchio, nuovo Responsabile di Senologia per implementare e potenziarne il percorso, proprio nel mese di ottobre dedicato al tumore al seno.

Da vent’anni Dirigente di Senologia Chirurgia Avanzata all’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro dell’IRCCS AOU “San Martino” di Genova, dopo un percorso formativo e lavorativo che lo ha portato a condurre ricerche sulla patologia mammaria oncologica anche all’Hospital Saint Joseph di Marsiglia, il Dr. Vecchio si è sempre occupato di chirurgia oncologica e senologica. Con numerosi studi e pubblicazioni all’attivo, anche su riveste di grande rilevanza internazionale come JAMA, Carlo Vecchio rafforza quindi con la sua esperienza la squadra dell’Ospedale di Alessandria dal punto di vista sia clinico e sia scientifico, permettendo all’Azienda di diventare un riferimento importante per le donne.

“Siamo davvero lieti di poter contare su una figura di così altro profilo ed esperienza – dichiara il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria Giacomo Centini – al dottor Vecchio diamo il nostro benvenuto e siamo certi che la sua grande professionalità e competenza andrà a tutto vantaggio delle pazienti. Buon lavoro al Dottor Vecchio, che siamo certi potrà essere un riferimento per le pazienti e che andrà ulteriormente a qualificare il percorso scientifico intrapreso dalla nostra Azienda Ospedaliera grazie alle sue numerose pubblicazioni”.

“Il mio obiettivo – spiega il Responsabile di Senologia – è quello di sfruttare le grandi potenzialità già possedute da questo Ospedale per creare una breast unit, ovvero accompagnare la donna in un percorso di cura completo, corretto e preciso grazie al coinvolgimento multidisciplinare di Oncologia, Radiologia, Senologia Chirurgica, Radioterapia, Psicologia e Chirurgia Plastica”.

Un nuovo arrivo in Azienda che si inserisce proprio all’interno del “mese rosa” di ottobre per la prevenzione del tumore al seno: il Dr. Vecchio e il suo team hanno infatti già incontrato le volontarie di Bios – Associazione donne operate al seno, al fine di garantire il supporto necessario a tutte le donne che accedono all’Ospedale di Alessandria anche mediante attività come la colazione offerta ai pazienti del Day Hospital Oncoematologico (in attesa di nuove normative legati al Covid-19 per il riavvio), e le volontarie della LILT con cui in questo mese sono state organizzate specifiche visite dedicate.