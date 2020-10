Brillante intervento dei Carabinieri della Compagnia di Tortona venerdì sera in piazza Duomo: durante i controlli serali effettuati dopo cena in giro per la città, infatti, la pattuglia in servizio ha notato eccessivi assembramenti di persone nella centralissima piazza Duomo, soprattutto da parte anche di alcuni giovani.

I militari si sono avvicinati, hanno spiegato loro le norme da seguire e li hanno invitati ad allontanarsi l’uno dall’altro.

Le persone hanno rispettato l’invito dei militari senza opporre resistenza.

Si è trattato di uno dei tanti controlli periodicamente effettuati dalla Forze dell’ordine e dai Carabinieri in particolare, nel centro della città al fine di far rispettare quelle che sono norme ormai conosciute da tutti ma che alcuni, malgrado il pericolo per loro e per gli altri, continuano ad infrangere.