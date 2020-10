Ricerca per:

Si è svolto domenica alle 18, presso l’ elegante Sala del Ridotto del Teatro Civico di Tortona, il concerto di premiazione delle masterclass di violino, violino barocco, musica da camera e pianoforte dei maestri Maurizio Cadossi e Giorgio Vercillo, organizzate dall’ Accademia Civica Lorenzo Perosi, in collaborazione con l’ Associazione Musicale l’ Estro Armonico. Sono stati ben 16 i partecipanti alle masterclass, di diverse età e livelli di preparazione, provenienti sia da Tortona che da fuori, tutti accomunati dalla voglia di perfezionarsi musicalmente, sotto la guida di due maestri d’eccezione, famosi a livello internazionale, quali Giorgio Vercillo e Maurizio Cadossi. Le lezioni si sono svolte nei giorni di venerdì, sabato e domenica presso i locali dell’ Accademia Civica Lorenzo Perosi, e domenica pomeriggio gli allievi si sono esibiti al ridotto del Civico, alla presenza di un caloroso pubblico e alla presenza di tante autorità quali il sindaco Chiodi, il vicesindaco Morreale, il presidente del consiglio comunale Ferrari Cuniolo e il segretario comunale Pagano.