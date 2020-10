Ricerca per:

La 48enne, caricata a fatica sull’auto di servizio, veniva dapprima accompagnata presso la Caserma “Spadaccino” dove, al termine degli accertamenti del caso e delle conseguenti formalità di rito, veniva dichiarata in arresto e successivamente condotta nel carcere di Vercelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Riconosciuta dagli operanti, bloccata e perquisita, veniva trovata in possesso del denaro rapinato poco prima, subito riconsegnato alla legittima proprietaria.

Verso le 11.30, accorsi nel cortile della Parrocchia di San Giovanni Evangelista, dove alcuni fedeli avevano segnalato un’aggressione ai danni di un’anziana, i militari appuravano che in realtà la vittima, una 70enne di nazionalità moldava, era stata aggredita con calci e pugni da un’altra donna, che dopo averla scaraventata a terra, le aveva rubato dalla borsa tutti i soldi, poco più di 180,00 euro, dandosi poi alla fuga.

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Alessandria Cristo hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di rapina, G. M., 48enne di origini siciliane ma da tempo residente nel capoluogo alessandrino, pluripregiudicata.

Alessandria, anziana malmenata e rapinata in Parrocchia, i Carabinieri arrestano la donna che l’ha fatto