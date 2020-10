A seguito dell’uscita del DPCM dello scorso 18 ottobre, l’Unità di Crisi comunale per la gestione dell’emergenza Covid-19 ha ripreso la sua operatività per monitorare la situazione e individuare gli strumenti e le azioni necessarie sia nei confronti dei cittadini che del personale che opera all’interno delle strutture del palazzo comunale.

Attualmente, verrà svolta una attività di vigilanza nei luoghi più a rischio e in particolare davanti alle scuole per sensibilizzare la cittadinanza all’uso corretto dei DPI e al mantenimento delle distanze di sicurezza.

Sarà incentivato, inoltre, il passaggio delle pattuglie della Polizia Municipale in orari serali per il controllo degli assembramenti nelle vicinanze dei locali e per il supporto alle attività economiche nel rispetto delle prescrizioni previste.